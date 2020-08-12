سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة

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شفاء 692 حالة في الكويت يرفع الحصيلة لـ 65,451

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة ٨٢٢٩٩ إصابة، والوفيات ٥٣٩، والمتعافين ٧٧٠٧٢ لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6%.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ٧١، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات، إلى ٤٦٧ والمنومين في العناية المركزة ١٦٥.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 65,451 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد