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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
"الأرصاد" نبّهت لأمطار على عدد من محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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