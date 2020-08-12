أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم

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معاناة متكررة لأكثر من 500 منزل مع مياه الشرب والاستخدامات اليومية

ناشد سكان ضيعة العزيين التابعة لمركز رزان بمحافظة "هروب" شرق منطقة جازان، الجهاتِ المعنيةَ التدخل لحل معاناتهم مع مياه الشرب واستخداماتهم اليومية والتي تجلبها خراطيم المياه الممدودة لمئات الأمتار وصولًا إلى تجمعات المياه بمجرى الوادي.

وطالب السكان الجهات المسؤولة بإنشاء مشروع بئر ارتوازية وتمديدات للمنازل التي تصل تقريبًا إلى نحو خمسمائة منزل في تلك القرى، ويعانون مع المياه بشكل متكرر.

وقال السكان إنه توجد مطالبات سابقة لدى الجهات المعنية دون حلول؛ مناشدين بحل معاناتهم.

محافظة هروب مشروع بئر ارتوازية