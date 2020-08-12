النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل

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خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعد 49 سنتاً بعدما تراجع أمس

صعدت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع نحو 1 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً، أو 1.2 %، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 % في الجلسة السابقة.

ووفق رويترز، قال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تراجع الطلب على الوقود في يوليو 10.8 % عن مستواه قبل عام، مسجلاً انخفاضاً لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاءً كثيرة من البلاد مما أدى إلى تقييد النشاط الاقتصادي.النفط أسعار النفط