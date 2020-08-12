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دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"

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دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"
قالت: يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير واحتمالية العدوى

دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من العلماء الألمان، إمكانية تعطيل فيروس (كورونا) المستجد باستخدام غسول الفم المتاح تجاريًّا بصورة يومية.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "الأمراض المعدية"، أوضح الباحثون أن استخدام غسول الفم فعال ضد ، ويمكن أن يساعد في تقليل الحمل الفيروسي، وربما خطر انتقال فيروس كورونا على المدى القصير.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الدكتور تبى مايستر، أستاذ الفيروسات في جامعة (بوخوم) بألمانيا: "إن استخدام غسول الفم في عملية الغرغرة بصورة يومية، يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى وبالتحديد في تجويف الفم والحلق".

وأكد الباحثون أن غسول الفم يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى.غسول الفم فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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