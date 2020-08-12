أخبار عاجلة

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها -
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي -
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل -
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

Print
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

جي بي سي نيوز:- تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة للعام 2020 الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل الموافق للخامس عشر من الشهر الحالي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة العاشرة صباحا في مركز الوزارة، لإعلان النتائج العامة لهذه الدورة.
وأضافت، أن حضور المؤتمر الصحفي سيقتصر على العدد المسموح به التزاما بأمر الدفاع رقم 11، بما يحقق مضمون أمر الدفاع وبما لا يتجاوز 20 شخصا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت

حمص لمن يذكرها .. شاهد

حمص لمن يذكرها .. شاهد

العضايلة: نأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات بالاردن حتى نبقى في مرحلة "معتدل الخطورة"

العضايلة: نأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات بالاردن حتى نبقى في مرحلة "معتدل الخطورة"

ظريف ينتقد مساعدة الغرب للبنان.. "مشروطة بتغيير سياسي"

ظريف ينتقد مساعدة الغرب للبنان.. "مشروطة بتغيير سياسي"

شبكة عيون الإخبارية