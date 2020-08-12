الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

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جي بي سي نيوز:- تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة للعام 2020 الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل الموافق للخامس عشر من الشهر الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة العاشرة صباحا في مركز الوزارة، لإعلان النتائج العامة لهذه الدورة.

وأضافت، أن حضور المؤتمر الصحفي سيقتصر على العدد المسموح به التزاما بأمر الدفاع رقم 11، بما يحقق مضمون أمر الدفاع وبما لا يتجاوز 20 شخصا.