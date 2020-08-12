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بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها
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السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لجان التصويت تفتح أبوابها في ثاني أيام التصويت بالجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:10 صباحاً
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