انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أغلقت لجان الاقتراع الفرعية في السويس أبوابها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، في حضور ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمينها.

وسجل القضاة رؤساء اللجان في محاضر الغلق أرقام أقفال صناديق الاقتراع، وكذلك الاقفال البلاستيكية التي جرى وضعها على غرفة حفظ الصناديق وبطاقات التصويت وأوراق اللجنة، مع تحرير محاضر بعدد الذين شاركوا اليوم الثلاثاء من واقع دفاتر بطاقات التصويت.

ووضع أفراد الشرطة بكل لجنة الشمع الأحمر على باب غرفة الحفظ، ممهورة بختم قاضي اللجنة.

وتضم محافظة السويس 96 لجنة فرعية لانتخابات مجلس الشيوخ موزعة على 66 مقرًا انتخابيًا، وتبلغ القوة التصويتية للمحافظة 460 ألف ناخب.

وتضم دائرة محافظة السويس مقعدين الأول للقائمة المغلقة المطلقة والآخر مقعد فردي يتنافس عليه 13 مرشحا على بينهم امرأة، ومن بين المرشحين 3 عن أحزاب مستقبل وطن والوفد الجديد وحزب المؤتمر. ​