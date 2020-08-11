أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر "سبق": السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية

Print
مصادر "سبق": السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية مصادر "سبق": السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية
تتضمن تطبيق التباعد وعدم استخدامها إلا لشخص واحد

مصادر

كشفت مصادر لـ"سبق" عن السماح بفتح المقاهي الخاصة لتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته. وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطى الشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

شبكة عيون الإخبارية