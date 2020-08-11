مصادر "سبق": السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية

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تتضمن تطبيق التباعد وعدم استخدامها إلا لشخص واحد

كشفت مصادر لـ"سبق" عن السماح بفتح المقاهي الخاصة لتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته. وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطى الشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.