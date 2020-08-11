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وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

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وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

07:00 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أدلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد علي شوقي الثانوية بالمعادي، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من يمثل الشعب في مجلس الشيوخ الذي يعتبر أحد الغرف التشريعية الهامة، مشيدا بالتنظيم الجيد للانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة في اللجان الانتخابية.

وأكد "العناني"، بعد تصويته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبًا وطنيًا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (2)

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