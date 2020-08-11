حسين زين يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. ويؤكد: شاشات الهيئة تتابع التصويت أولا بأول

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مصراوي Masrawy

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية وأحد ركائز البناء الديمقراطي الذي يؤكد على ما نعيشه اليوم من حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام كافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها صورة حية مباشرة من كافة محافظات مصر لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والاصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي.

وأضاف حسين زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كافة الامكانيات الفنية والهندسية لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقة بمصداقية ومهنية ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.