توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بـ6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

مع اقتراب منتصف اليوم الانتخابي الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، استمر توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد محمود أبوالمجد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.