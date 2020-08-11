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بالصور.. "" يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

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العمل داخل اللجان مستمر حتى الـ 9 مساء الثلاثاء والأربعاء

بالصور..

أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح ، الثلاثاء، بصوته في انتخابات الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، التي تضمن تمثيل المجتمع بكافة أطيافه وتدعم الممارسة الديمقراطية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء الثلاثاء والأربعاء.

وينتخب مجلس الشيوخ في بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين 35 مقعداً لكل منها.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

بالصور..

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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