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شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
د. صلاح فوزي يوضح أهمية عودة الحياة مرة أخرى لمجلس الشيوخ المصري في هذا التوقيت
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:35 صباحاً
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