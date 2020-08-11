الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور توضّح إجراءات العودة للدراسة في ماليزيا

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قالت: الحكومة الماليزية قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من الخارج

أكدت الملحقية الثقافية للمملكة في كوالالمبور بخصوص رغبة الطلاب العودة إلى ماليزيا ومتابعة دراستهم، أنها ستقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة والتواصل مع الوزارة لدراسة إمكانية تسهيل عودتهم؛ ما أمكن ذلك.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بناء على الاستفسارات الواردة من الطلبة حول ما يتعلق بإجراءات العودة للدراسة في ماليزيا، نفيدكم بالآتي:

فيما يتعلق برغبة عدد من الطلبة العودة لماليزيا، وذلك لاستقرار حالة انتشار فيروس كورونا في ماليزيا ولله الحمد؛ فإن الملحقية الثقافية ستقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة والتواصل مع الوزارة؛ لدراسة إمكانية تسهيل عودتهم ما أمكن ذلك.

وأضافت: على الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة، إرسال المعلومات التالية لبريد الملحقية الإلكتروني (my.webmaster@moe.gov.sa)، وهي كالتالي:

1/ اسم المبتعث ومرافقيه رباعيًّا وفق جواز السفر.

2/ أرقام السجلات المدنية.

3/ أرقام التأشيرات الدراسية وتاريخ انتهائها.

4/ صور من جوازات السفر للمبتعث ومرافقيه.

5/ صورة من التأشيرات الدراسية للمبتعث ومرافقه.

ثانيًا: يجب مراعاة الإجراءات المبلغة لكم سابقًا والصادرة من وزارة التعليم الماليزية والموضحة في الملف المرسل لكم سابقًا.

وتابعت حيث يجب التأكد من تعبئة نموذج طلب العودة من موقع (EMGS) قبل (21 يومًا من موعد السفر)، بعد الحصول على تذاكر السفر بإذن الله، وضرورة إجراء فحص طبي بخلو المسافر من مرض فيروس كورونا قبل (3 أيام) من الوصول لماليزيا، كما هو موضح في الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص.

وسيتم تزويدكم بما يخص قوانين إدارة الهجرة الماليزية فيما يتعلق بالإجراءات التي ستُتخذ عند وصول الطالب لماليزيا، وكذلك عن وضع حالات التأشيرات المنتهية قبل السفر، ومن انتهت تأشيرته وهو خارج مقر البعثة، وأيضًا بما يخص المرافقين الذين ليس لهم تأشيرات والطلبة الجدد، وغيرها من الحالات.

واستطردت: نلفت انتباهكم إلى أن الحكومة الماليزية، قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين من الخارج في مراكز الحجر الصحي التي حددتها الحكومة وعلى جميع الأشخاص المعنيين تحمل تكاليف الحجر الصحي حسب التكلفة التي يتم الاتفاق عليها، كما يجب توقيع نموذج التعهد كموافقة على دفع التكاليف.الملحقية الثقافية للمملكة كوالالمبور