أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة

Print
عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة
دورة حضرها 50 مشاركاً.. و"الذبياني": تركز على العناية بالمخارج وطريقة ورسمه

عن بعد..

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب، أمس، دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣ دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.

وأوضح "الذبياني"؛ أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عزّ وجلّ- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.

يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.الرئاسة العامة لشؤون الحرمين دورة القاعدة المدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

شبكة عيون الإخبارية