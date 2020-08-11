أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تدين خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل

Print
"التعاون الإسلامي" تدين خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل "التعاون الإسلامي" تدين خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل
أكدت أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان

أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا صحفيًّا، تدين فيه بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد -19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

شبكة عيون الإخبارية