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خفيفة إلى غزيرة.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة الأمطار على دول حوض النيل (خرائط)

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مصراوي Masrawy

11:36 م الإثنين 10 أغسطس 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم الاثنين، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل، من اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء.

الاثنين
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة، تترواح بين 3 إلى 30 مللم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 35 مللم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 1 إلى 10 مللم.

الثلاثاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة، تترواح بين 3 إلى 25مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم.

الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على ، خلال الفترة المذكورة.
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