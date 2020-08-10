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استعداداً للآسيوية.. الأخضر الشاب يدشن معسكر الطائف

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استعداداً للآسيوية.. الأخضر الشاب يدشن معسكر الطائف استعداداً للآسيوية.. الأخضر الشاب يدشن معسكر الطائف

استعداداً للآسيوية.. الأخضر الشاب يدشن معسكر الطائف

دشّن السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب (31) لاعباً للمعسكر، وهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وسعد القرني، ومشاري سنيور، وعبدالرحمن الصانبي، وخالد دغريري، وبندر درويش، وسعد الموسى، ومناف أبو يابس، وباسل الحضيف، وعلي فؤاد، وعلي العبسي، ونواف المطيري، وفهد الدوسري، ومحمد العوفي، وباسل السيالي، وأحمد الغامدي، وفيصل الغامدي، ومشعل الصبياني، وأيمن يحيى، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وسعد الناصر، وهيثم عسيري، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، ونواف العصيمي، وخليل العبسي، وعيسى ذكر الله، وحسن العلي، ومحمد مران، وريان البلوشي.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021، وضعت الأخضر في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية