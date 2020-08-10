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طريق "تيماء حائل".. مسار واحد وخطره يهدد مرتاديه

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طريق "تيماء حائل".. مسار واحد وخطره يهدد مرتاديه طريق "تيماء حائل".. مسار واحد وخطره يهدد مرتاديه
به الكثير من مراعي الإبل و"السائبة" تقطعه.. ومطالب بازدواجه

طريق

يشهد الطريق الرابط بين تيماء ومنطقة حائل بداية من كوبري مركز الجهراء ازدحاماً كبيراً يمثل خطورة على مرتاديه، خاصة أنه مسار واحد.

وعلى امتداد الطريق الذي يصل طوله إلى 300 كيلومتر، يوجد الكثير من مراعي الإبل، والتي تشكل أيضاً خطراً كبيراً على عابري الطريق بسبب وجود بعض الإبل السائبة التي تقطع الطريق في الكثير من الأحيان.

ولم يكن الطريق يشكل تهديداً قديماً في الفترة مع بداية إنشائه، وذلك لقلة عدد السيارات حينها، أما الآن فيشهد الطريق كثافة مرورية كبيرة من عبور سيارات وكذلك شاحنات.

وطالب الكثير من مرتادي الطريق بسرعة تحويله إلى مسارين، كباقي الطرق التي تربط معظم مدن المملكة؛ نظراً لأنه طريق حيوي ورئيسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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