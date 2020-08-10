البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا

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تشمل 6 آلاف متطوع وتستمر 12 شهراً

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة التي تستخدم لقاحاً غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهراً.



من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية أشيش كوشي، أن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.

وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.