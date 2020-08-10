أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا

Print
البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا
تشمل 6 آلاف متطوع وتستمر 12 شهراً

البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة التي تستخدم لقاحاً غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهراً.


من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية أشيش كوشي، أن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.

وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

شبكة عيون الإخبارية