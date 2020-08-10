موجة جديدة من "كورونا" تضرب الدنمارك

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تفشت في 67 بلدة

ذكر وزير الصحة الدنمركي ماونوس هوينكه، اليوم (الاثنين)، أن بلاده شهدت انتشاراً جديداً لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي ،وأن معدل تكاثر الفيروس ارتفع إلى 1.4.

وقال "هوينكه" في تصريحات للصحفيين: "ينتقل الفيروس عبر مجتمعنا من جديد".

واكتشفت السلطات خلال الأسبوع الماضي حالات مؤكدة في 67 بلدة من بين 98 بلدة في الدنمرك، ورُصد أكبر عدد من الحالات الجديدة في أورهوس ثاني أكبر مدن البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة الدنمركية الأسبوع الماضي أنها لن تزيد الحد المسموح به لعدد المشاركين في التجمعات العامة والذي كان مقررا هذا الشهر بعد حدوث قفزة في حالات العدوى.

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