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"الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة ضد مواطنين اثنين.. تغيبا عن  الجلسة

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"الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة ضد مواطنين اثنين.. تغيبا عن  الجلسة "الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة ضد مواطنين اثنين.. تغيبا عن  الجلسة
أوضحت أنها تأمل منهما الحضور.. وفي حال عدم وجودهما ستصدر حكمها عليهما غيابيًا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1050198678)، والمتهم/ عبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما؛ بتاريخ 28/ 11/ 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 4/ 1/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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