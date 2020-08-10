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الوزير الرابع.. "غازي وزني" يعلن استقالته من اللبنانية

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الوزير الرابع.. "غازي وزني" يعلن استقالته من الحكومة اللبنانية الوزير الرابع.. "غازي وزني" يعلن استقالته من اللبنانية
وسط أنباء عن اعتزام حسان دياب تقديم استقالة كاملة اليوم

الوزير الرابع..

قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير المالية غازي وزني قدم استقالته من الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين.

وتعد استقالة "وزني" رابع استقالة من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق استقال من الحكومة اللبنانية كل من وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، ووزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية، دميانوس قطار، ووزير الخارجية ناصيف حتي.

وذكرت مصادر أن هناك توجهًا لإعلان رئيس الحكومة حسان دياب استقالة الحكومة قبيل الجلسة المقررة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين، وقد يدلي بكلمة مباشرة.

وتحدثت مصادر لبنانية عن معلومات بشأن عدم تأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن دياب سيقدّم الاستقالة من دون جلسة.وزير المالية غازي وزني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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