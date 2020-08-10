"كورونا" يصيب 467 فلسطينياً جديداً .. ويسلب الحياة من 7

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قصر استئناف الدراسة على المدارس الثانوية

سجلت الأراضي الفلسطينية 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين).

وبينت الوزيرة في تصريح صحفي، أن حالتي وفاة سجلتا في بلدة كفر عقب وواحدة في بلدة شعفاط وثلاث حالات في محافظة الخليل وحالة في محافظة بيت لحم، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة، مسجلة 189 حالة تليها القدس المحتلة بواقع 172 إصابة.

واستأنفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة اليوم في المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة فقط.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 72400.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، تسجيل 4 حالات وفيات بسبب الفيروس، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 482.فيروس كورونا الجديد