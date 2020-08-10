تعليم الأفلاج تطرح 5 مقاعد إشرافية شاغرة

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من بينها مشرف للاختبارات والقبول

أعلنت إدارة تعليم الأفلاج، طرح خمسة مقاعد تربوية إشرافية، في بعض القطاعات الإشرافية.

وأوضحت أن المقاعد الشاغرة للمعلمين، هي: مشرف واحد لكل من الأقسام التالية: "الاختبارات والقبول، التخطيط المدرسي، النشاط الكشفي، التوجيه والإرشاد، إعلام تربوي".

ودعت إدارة التعليم، في تعميم على قادة المدارس، إلى حث المعلمين الذين تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية على التقدم للترشيح واستكمال ملف طلب الترشيح بكل دقة، متضمنًا ما يلي:

كتابة المعلومات الخاصة بالمرشح في الفقرة "أولاً" من نموذج الترشيح المرفق "نموذج رقم (۱)" المرفق بالتعميم، تدوين السيرة الذاتية للمرشح، مع مراعاة أن لا تتجاوز الصفحتين، كذلك كتابة رؤية المرشح المستقبلية للمجال الإشرافي المرشح له ومقترحات لتطويره (مكتوبة بخط اليد)، مع إرفاق صورة من كل المؤهلات الدراسية والتدريبية التي حصل عليها.

كذلك تعبئة الاستمارتين المرفقتين "نموذج رقم (۱) ونموذج رقم (4) المرفق بالتعميم.

وأكدت الإدارة على المتقدمين رفع ملف المعلم المرشح إلى إدارة الإشراف التربوي بالإدارة، مغلفًا ومختومًا بختم المدرسة، في موعد لا يتجاوز الخميس، الأول من شهر محرم المقبل.إدارة تعليم الأفلاج