"إغاثي الملك سلمان" يطلق حملة عاجلة لمتضرري سيول الحديدة ولحج

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المساعدات المقدمة شملت خيماً وبطانيات وبسطاً ستوزع على الأسر النازحة

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتَي لحج والحديدة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة خيماً وبطانيات وبسطاً ستوزع على الأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى من جرّاء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.

ويستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضرراً، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضرراً.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي، وفي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة، استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.

تأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالة الطوارئ المرحلة الثالثة في محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة ولحج.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية