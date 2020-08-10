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محافظ الإسكندرية يكرم العامل المعتدى عليه أثناء إخلاء التجمعات بشاطيء النخيل

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محافظ الإسكندرية يكرم العامل المعتدى عليه أثناء إخلاء التجمعات بشاطيء النخيل محافظ الإسكندرية يكرم العامل المعتدى عليه أثناء إخلاء التجمعات بشاطيء النخيل

مصراوي Masrawy

12:45 ص الإثنين 10 أغسطس 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه، العامل رمضان صلاح أحمد، الذي تعرض للاعتداء من قبل إحدى الأسر بشاطئ النخيل أثناء مشاركته في حملة لفض التجمعات وإخلاء الشاطئ.

وقام المحافظ بتكريمه تشجيعًا له على تفانيه وتقديرا على اخلاصه في عمله، وذلك بحضور كل من اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد علاء، مراقب شواطئ حي العجمي.

يذكر أن محافظ الإسكندرية تابع الحالة الصحية للعامل الذي انتقل إلى مستشفى العامرية العام على إثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل إحدي الأسر يوم 1 أغسطس الجاري، وبمجرد امتثاله للشفاء قام المحافظ باستقباله.
محافظ الإسكندرية يكرم العامل المعتدى عليه أثناء إخلاء التجمعات بشاطيء النخيل. (1)

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