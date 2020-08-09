الآثار تعثر على تمثال لأحد كهنة الإله حتحور "صورة"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف المجلس الأعلى للآثار، عن تمثال لأحد كهنة الإله حتحور، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأها المجلس منذ أواخر شهر يوليو داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي 2 كم جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة حفائر الإنقاذ عثرت على هذا التمثال وهو مصنوع من كتلة واحدة من الجرانيت الأسود حفر عليه من الخلف كتابات هيروغليفية.

وأشار إلى أن ارتفاع التمثال بلغ حوالي 95 سم وعرض 45 سم، وأن أعمال الحفر مستمر للكشف عن باقي القطع والشواهد الموجودة.

جدير بالذكر أن أعمال بعثة الإنقاذ كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن تمثال للملك رمسيس الثاني بصحبة اثنين من الآلهة وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور وعدد من البلوكات الأثرية المنقوشة وتماثيل من الجرانيت الوردي والأسود والحجر الجيري ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي مما يدل على إعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقه، مؤكدا على أنه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ.