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تعرّف على الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"

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تعرّف على الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ" تعرّف على الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"
"الزعاق" يشرح أهمية كل منها على النباتات

تعرّف على الفرق بين مطر

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن هناك مطراً صيفيأ، ومطراً شتوياً، ومطر قيظ، لافتاً إلى أن لكل واحد منها آثارًا على النباتات.

وقال "الزعاق": إن "المطر الصيفي والمسمى بالمراويح ينبت لنا الربيع الصيفي، والمعروفة بالشجيرات، ومطر الشتاء المسمى بالخريف ينبت لنا الربيع الشتوي والمعروف بالروض والنفل، أما مطر القيظ المسمى بالهريف، فهذه لا تنبت نباتاً خاصاً بها، فهي تُنبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات، مثل الهيِّبان والثيِّل، وتطول فترة اخضرار الربيع الصيفي، وتعيد نشاط الأشجار الصيفية، أيضاً، كالسدر والطلح".

وأضاف: "لهذا قال أهالينا رحمهم الله، يالله بصيفيةٍ نرعى بها حوليَّة.. ولا شتويةٍ نرعى بها وسمية، فالربيع الصيفي يمتد إلى الموسم القادم، على خلاف الربيع الشتوي الذي لا يدوم طويلاً، وأول ظهور شمس دفء الربيع، يبدأ يموت".

وتابع: أما "مطر الهريف، وهو مطر القيظ، فهو لا ينبت نباتاً خاصاً به، إنما ينبت النباتات التي لا تعترف بالمواسم ويطيل فترة اخضرار الربيع الصيفي ويعيد الحيوية للأشجار الصيفية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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