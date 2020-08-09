إدلب.. الأرتال العسكرية التركية الضخمة تواصل التوجه صوب المنطقة

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جي بي سي نيوز:- واصل الجيش التركي إرسال الأرتال العسكرية الضخمة إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مصدر خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “رتلا عسكريا ضخما، دخل، مساء أمس الإثنين، من معبر كفرلوسين (العسكري)، حيث ضم عدداً كبيراً من ناقلات الجند العسكرية”.

وأضاف المصدر أن “الجيش التركي زاد من تعزيزاته في إدلب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة مع ازدياد خروقات النظام السوري وروسيا لإتفافية وقف إطلاق النار”.

وأوضح المصدر أن “معظم الأرتال العسكرية التركية تتوجه إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب، لدعم النقاط والقواعد العسكرية التركية المنتشرة في المنطقة، ولإنشاء نقاط عسكرية تركية جديدة حسب التوقعات”.

وأشار المصدر إلى أن “عدد الأرتال العسكرية التركية التي دخلت إلى محافظة إدلب، منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري، وصل إلى 7 أرتال”.

يُذكر أن الجيش التركي أنشأ 9 نقاط عسكرية جديدة، في شهر حزيران/يونيو الماضي، كان آخرها النقطة العسكرية في بلدة بليون غربي جبل الزاوية، ليصل عدد النقاط و القواعد العسكرية التركية في منطقة إدلب إلى 65 نقطة.

وكانت تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية نوعية و ضخمة مؤخراً إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 80 رتلا عسكريا في الـ 4 أشهر الماضية، شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، وذلك بعد أيام من نشر منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.