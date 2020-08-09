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الأردن : مريضة نفسيا تدعي انها قتلت طفلتها والمحكمة تصدر حكمها

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الأردن : مريضة نفسيا تدعي انها قتلت طفلتها والمحكمة تصدر حكمها الأردن : مريضة نفسيا تدعي انها قتلت طفلتها والمحكمة تصدر حكمها

جى بي سي نيوز - اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها ببراءة سيدة تعاني من مرض نفسي من تهمة قتل طفلتها المريضة .

وفي تفاصيل الواقعة : فان سيدة تعاني من امراض نفسية تعيش هي وابنتها المريضة في منزل بالمفرق ، حيث توفيت ابنتها المصابة بالالتهاب الرئوي ، ومن بعدها توجهت الام الى المركز الامني وادعت انها هي من قامت بقتل ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات وعليه تمت محاكمتها .

واضافة للتفاصيل : فان تفاصيل الواقعة اظهرت ان الام تعاني من مرض نفسي وانها لم تقم بقتل ابنتها ولكنها توفيت متاثرة بمرضها فتم الحكم ببراءة الام . 

 

جي بي سي نيوز

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