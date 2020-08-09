مشانق في بيروت لزعماء الأحزاب تثير أنصار حزب الله (شاهد)

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جي بي سي نيوز :- نصب محتجو ساحة الشهداء في بيروت، مشانق علقوا عليها صور زعماء الأحزاب السياسية، وهو ما أغضب أنصار الرئيس ميشال عون، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ورفع ناشطون صور عون ونصر الله، إضافة إلى سعد الحريري، وسمير جعجع، ونبيه بري، وحسان دياب، وجبران باسيل.

موقع التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، قال إن من قاموا بهذا الفعل يتبعون للحريري وجنبلاط وجعجع.

وتابع: "لا مصداقية لهم و لادعاءاتهم، ومن شنقوا شكليا في خطوة منحطة كالرئيس عون والرئيس دياب والسيد نصرالله، خارج شبهات الفساد، والدليل أن أشرس أعدائهم لا يوجه له أي تهمة في هذا المجال".

فيما حرّض أنصار حزب الله على المتظاهرين، وتجمع عدد منهم في محاولة للاشتباك مع محتجي ساحة الشهداء، إلا أن أنصار حركة "أمل" وضعوا حواجز لمنع وقوع أي اصطدام.

ونشر أنصار حزب الله تغريدات تحذر من أي محاولة للإساءة إلى نصر الله، متهمين المشاركين في الاحتجاجات بالفوضى.

ويشارك آلاف اللبنانيين في احتجاجات غاضبة وسط العاصمة بيروت، ويتهمون القيادات السياسية بالفساد، والمسؤولية عن كارثة انفجار المرفأ، الذي خلف أكثر من 150 قتيلا.

عربي 21