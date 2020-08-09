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عون: المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت تضييع للوقت

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عون: المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت تضييع للوقت عون: المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت تضييع للوقت
قال: القضاء يجب أن يكون سريعًا لكشف المجرم

عون: المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت تضييع للوقت

اعتبر الرئيس اللبناني المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، تهدف لتضييع الوقت؛ لافتًا إلى أن القضاء يجب أن يكون سريعًا لكشف المجرم المتورط في الأمر.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في تغريدة على منصة "تويتر": "الرئيس عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منها تضييع الوقت، والقضاء يجب أن يكون سريعًا دون تسرع؛ لتأكيد مَن هو مجرم ومن هو بريء".

وأضاف المكتب الإعلامي الرئاسي: "لا أساس من الصحة لرواية موقع "أساس" عن الحوار بين الرئيس وأبو الغيط، وموقف الرئيس عون من موضوع التحقيق الدولي حدده يوم الجمعة الماضي".

ويشهد لبنان وفق "سبوتنيك عربي" حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصًا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتظاهر الآلاف في لبنان للمطالبة بكشف الحقائق واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عَمِد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.

الرئيس اللبناني قضية المرفأ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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