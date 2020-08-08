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أعلى زيادة منذ مايو .. إصابة 174 أيرلندياً جديداً بـ"كورونا"

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أعلى زيادة منذ مايو .. إصابة 174 أيرلندياً جديداً بـ"كورونا" أعلى زيادة منذ مايو .. إصابة 174 أيرلندياً جديداً بـ"كورونا"
حجم الحالات لم يكن متوقعاً

أعلى زيادة منذ مايو .. إصابة 174 أيرلندياً جديداً بـ

سجلت أيرلندا اليوم (السبت)، 174 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة بالمرض منذ مايو (أيار)، وبزيادة عن 98 حالة سجلت أمس، و58 حالة في المتوسط جرى تسجيلها يوميًا خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح كبير الأطباء رونان جلين، أن 118 حالة من الحالات الجديدة مرتبطة بالمقاطعات الثلاث التي أعيد فيها فرض بعض القيود على التنقل أمس عقب ارتفاع في الحالات هناك،وهي كيلدير ولاويس وأوفالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "جلين" إلى أنه على الرغم من أن أعداد اليوم للحالات المؤكدة عالية، فإنها لم تكن غير متوقعة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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