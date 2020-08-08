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5 إصابات بفيروس كورونا في الأردن اليوم الجمعة

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5 إصابات بفيروس كورونا في الأردن اليوم الجمعة 5 إصابات بفيروس كورونا في الأردن اليوم الجمعة

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت الجمعة، 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، واحدة منها محليّة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 1237.

وأشار الموجز إلى أن الحالة محليّة تعود إلى مواطن في محافظة إربد، ويتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب إصابته، وتحدث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المخالطين وفحصهم، وعزل البناية التي يقطن بها.

مراسل "المملكة"،قال إن فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على جمع عينات من مخالطي المصاب، لإجراء الفحوص اللازمة.

الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات تحدث لـ "المملكة" عن الحاجة للمزيد من المعلومات بشأنها وشأن مصدر الحالة التي اكتُشفت من ضمن الفحوص العشوائية التي تُجرى في محافظة إربد.

وأعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة إربد رياض الشياب، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد في اربد تعود لمحامي في منطقة التطوير الحضري في بيت راس.

وأوضح الشياب أن إحدى نتائج العينات العشوائية التي تقوم بجمعها فرق التقصي الوبائي يوميا أظهرت إيجابية عينة المحامي.

وقال الشياب إن البناية التي يقطن بها المصاب والمؤلفة من ثلاثة طوابق عُزلت، فيما تقوم فرق التقصي الوبائي بجمع العينات من مخالطي الدرجة الأولى للمصاب والعمل على تتبع مصدر الإصابة والعدوى.

ونقل المصاب إلى قسم العزل بمستشفى الأمير حمزة في عمان.

4 إصابات خارجية

أما الحالات الخارجية الأربعة تعود إلى حالتين لقادمين اثنين من السعوديّة والعراق، وسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وسُجِّلت 7 حالات شفاء جديدة، جميعها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

وأُجري 5976 فحوص مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 634721 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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