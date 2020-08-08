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حسان دياب يكشف سبب الكارثة ويدعو لانتخابات مبكرة

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حسان دياب يكشف سبب الكارثة ويدعو لانتخابات مبكرة حسان دياب يكشف سبب الكارثة ويدعو لانتخابات مبكرة

جي بي سي نيوز :- قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب في كلمة للبنانيين إنه وعد اللبنانيين أن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا مظلة فوق رأس أحد.

وسأل: "لماذا بقيت المواد المنفجرة 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائها؟
وأكد أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق.
ولفت إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وقال دياب إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة. إذ لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وأضاف: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

وأكد رئيس أن لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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