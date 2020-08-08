أخبار عاجلة

"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد -
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا" -
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة -
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

Print
يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يقيل مدربه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، إقالة مدربه ماورتسيو ساري غداة الخروج من الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي رغم فوزه 2-1 إياباً، وذلك لخسارته ذهاباً 0-1.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة على التوالي في بيان له: "نُعلن إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول، ويود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد

"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد

"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا"

"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا"

الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة

شبكة عيون الإخبارية