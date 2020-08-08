3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة

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تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ 9140

تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.