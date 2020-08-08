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"الحياة الفطرية": نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصيد أكثر من طائر

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"الحياة الفطرية": نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصيد أكثر من طائر "الحياة الفطرية": نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصيد أكثر من طائر
قالت: إن "الشِّباك" تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم

أوضحت الهيئة للحياة الفطرية، بخصوص مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر أعمال صيد لمجموعة من الطيور بأحد المنتزهات العامة، أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة من شأنها اصطياد أكثر من طائر واحد.

وأضافت: "كما أن شباك صيد الطيور تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم، وهي من أكثر الوسائل فتكاً بالطيور المهاجرة، حيث إنها تصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء منها، المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض، وحتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك، مثل طيور الصرد والهدهد".

وأهابت الهيئة بجميع صيادي وملاك المزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مبينةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء.

كما دعت جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع، مشيرة بأنه يمكن تقديم البلاغ عبر حساب الهيئة بـ"تويتر" أو عبر البريد الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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