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أكبر حصيلة أسبوعية منذ التفشي.. 8.‏1 مليون إصابة بكورونا في آخر 7 أيام

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أكبر حصيلة أسبوعية منذ التفشي.. 8.‏1 مليون إصابة بكورونا في آخر 7 أيام أكبر حصيلة أسبوعية منذ التفشي.. 8.‏1 مليون إصابة بكورونا في آخر 7 أيام
تراجع معدلات الوفيات إلى أدنى مستوى لها بنسبة 3.7% من المصابين

أكبر حصيلة أسبوعية منذ التفشي.. 8.‏1 مليون إصابة بكورونا في آخر 7 أيام

ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس «كورونا» في العالم بمقدار 8.‏1 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الأخيرة، في أكبر حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تم تشخيص إصابة أكثر من 1.‏19 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض حتى الآن، أو نسبة 0.2% من إجمالي سكان العالم.

وأشارت إلى أنه لا تزال الأمريكتان وآسيا، بؤر تفشي الوباء والأكثر تضرراً منه.

ويُعدّ الوضع صعباً بشكل خاص في دول أمريكا اللاتينية، التي توجد بها خمس دول من بين الدول الـ10 الأكثر تضرراً من الفيروس.

وبدأت عدوى الفيروس تتزايد في غرب وجنوب أوروبا، حيث اضطرت السلطات إلى إعادة فرض قيود للحد دون تزايد الإصابات.

وتراجعت نسب الوفيات إلى أدنى مستوى لها بنسبة 3.7% من المصابين، حيث تم تسجيل نحو 715 ألف حالة وفاة بالفيروس في جميع أنحاء العالم حتى الآن. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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