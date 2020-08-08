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تنبيه لنجران و6 من محافظاتها.. سحب رعدية مصحوبة برياح

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تنبيه لنجران و6 من محافظاتها.. سحب رعدية مصحوبة برياح تنبيه لنجران و6 من محافظاتها.. سحب رعدية مصحوبة برياح
تؤدي لتدني الرؤية وتستمر للعاشرة مساء و"المدني" يتفاعل محذراً

تنبيه لنجران و6 من محافظاتها.. سحب رعدية مصحوبة برياح

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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