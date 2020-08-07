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شاهد.. صخور عملاقة تتساقط من قمم "الجذم" وتغلق الطرق.. وهذا ما فعلته بسيارة

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مطالبات بفتح الطريق المؤدي إلى المركز الصحي وتعجيل صيانته

شاهد.. صخور عملاقة تتساقط من قمم

تساقطت صخور عملاقة من قمم جبل الجذم في جبال العبادل بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، وتسببت في تحطيم مركبة بشكل كلي، كانت متوقفة على جانب الطريق.

وقالت مصادر إن الحادثة التي تعرضت لها المركبة لم يصب بها أحد، وتسبب ذلك في تحطيم المركبة كليًّا، وإغلاق طرق جبل الجذم، واحتجاز السكان وسط مطالبات بسرعة فتح الطرق.

يُشار إلى أن أهالي جبل الجذم يكررون مناشداتهم دوريًّا من أجل سفلتة بعض الطرق وصيانتها نظرًا لما تسببه لهم من متاعب. فيما أشار سكان العبادل إلى أن الطريق المؤدي إلى المركز الصحي مقطوع وسط مطالبات بتعجيل صيانته.

شاهد.. صخور عملاقة تتساقط من قمم

تساقط الصخور العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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