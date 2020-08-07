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لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيور

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لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيور

ظفرت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، بتوقيع حارس فريق الشباب بالنادي والمنتخب السعودي للشباب مشاري السنيور.

ويعتبر السنيور من الحراس المميزين، وينتظرهم مستقبل كبير بالملاعب.

ومن المنتظر أن يلتحق " السنيور " بمعسكر السعودي الإعدادي لنهائيات كأس آسيا 2020، بداية من يوم الأحد في الطائف.

وعلى الصعيد الميداني واصل الرائد مساء اليوم الجمعة تدريباته اليومية بمقر النادي استعداداً لمواجهة الوحدة، بعد غدٍ الأحد، في مكة المكرمة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيور

الرائد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية