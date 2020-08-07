العطوي يُجري اختبارًا للقوة العضلية للاعبي الاتفاق.. والمالكي يطالب بنقاط الفيحاء

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قبل مواجهة الأحد في افتتاح الجولة الـ24 من الدوري

شدَّد الكابتن أحمد المالكي، مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أن فريقه سيخوض مواجهة الفيحاء للظفر بنقاط المباراة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي مساء اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق، وبثه المركز الإعلامي عبر تطبيق (زووم) للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال: "لا شك أنها مباراة مهمة؛ عاقدون العزم فيها -بإذن الله- على الظفر بالنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات، والتقدم في سلم ترتيب الدوري".

ميدانيًّا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس قبل استضافة نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد اشتمل التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على اختبار لاعبي الفريق للقوة العضلية، ثم أجرى اللاعبون تدريب الدوران حول الملعب. تلا ذلك التدريبات اللياقية والوقائية.

وقسّم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية. بعد ذلك خاض لاعبو الفريق مناورة تكتيكية على منتصف الملعب. واختُتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

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