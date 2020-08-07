أخبار عاجلة

عذبوه وحرقوا جثته.. أسرة تتخلص من شاب عاشر ابنتهم دون زواج في ساعة شيطان -
صياد صور لحظة انفجار مرفأ بيروت من البحر -
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت -
كارثة بيروت: ما حصب قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد -
عجول وخرفان وديوك رومي .. "وليمة انتخابية" تثير غضب المصريين -
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى -
انتخابات شيوخ مصر - وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ -
حسين عادل ”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“: الشباب أكثر الفئات المشاركة أمس في إنتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/مساعد وزير التنمية المحلية يوضح مدى سير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ -
هاتفياً/د.أكرام بدر الدين: المشاركة من جانب المواطنين المصرين أمر مهم في انتخابات مجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة

Print
الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة
إجمالي الوفيات بالعراق 5236 حالة.. و258.099 متعافيًا بباكستان

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 682 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70727 حالة؛ فيما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 471 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وقال: حالات الإصابة الـ682 تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين و221 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف "السند": عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 7926 حالة.

من ناحية أخرى، سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 851 في بغداد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 144064 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5236؛ فيما تم تسجيل 2172 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 103197 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 35631، منهم 566 في العناية المركزة.

في سياق متصل، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة، و782 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 282644 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 6052 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 258099 حالة، بينما توجد 826 حالة في وضع حرج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية