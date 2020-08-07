أخبار عاجلة

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت -
كارثة بيروت: ما حصب قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد -
عجول وخرفان وديوك رومي .. "وليمة انتخابية" تثير غضب المصريين -
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى -
انتخابات شيوخ مصر - وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ -
حسين عادل ”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“: الشباب أكثر الفئات المشاركة أمس في إنتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/مساعد وزير التنمية المحلية يوضح مدى سير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ -
هاتفياً/د.أكرام بدر الدين: المشاركة من جانب المواطنين المصرين أمر مهم في انتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/أحمد مشعل يتحدث عن أهمية مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - أحمد الخطيب: أبرز مشهد في يوم أمس هو مشاركة ”الشباب“ في انتخابات مجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين "آركو": جمعيات الهلال الأحمر العربية خففت معاناة اللبنانيين

Print
أمين "آركو": جمعيات الهلال الأحمر العربية خففت معاناة اللبنانيين أمين "آركو": جمعيات الهلال الأحمر العربية خففت معاناة اللبنانيين
أكد أنها ساعدته في تجاوز محنته جراء حادثة انفجار مرفأ بيروت

أمين

ثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ تفاعل الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر مع لبنان؛ للتخفيف من معاناته الإنسانية، وتمكينه من تجاوز محنته العصيبة التي يعيشها حاليًا بسبب حادثة انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 138 لبنانيًّا، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، ودمّر مرافق المرفأ ومئات المباني السكنية والفندقية.

وقال "التويجري": جمعياتنا الوطنية تَسابقت على بذل كل الجهود الممكنة لدعم الصليب الأحمر اللبناني والوقوف معه ومساندته في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الشقيق؛ وكلنا فخر واعتزاز بهذا التعاضد والتعاون غير المستغرب على جمعياتنا؛ فهي مثال يُحتذى ليس على مستوى الوطن العربي فحسب؛ ولكن على مستوى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح أن الجمعيات الوطنية تسابقت منذ وقوع الانفجار للوقوف مع شقيقتها جمعية الصليب الأحمر اللبناني والتفاعل معها بكل قوة؛ وقدّمت ما يمكن تقديمه من جميع أنواع الدعم والمساعدة بسخاء؛ ليتسنى لشعب لبنان تجاوز هذه المحنة التي جعلت بيروت مدينة منكوبة بمعنى الكلمة؛ كون الانفجار غير المسبوق الذي حدث فيها نجمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والمباني.

وأشار إلى أن احتياج الصليب الأحمر اللبناني؛ للدعم وتقديم وتأمين ما يحتاجه من مساعدات سواء كانت طبية تتمثل في العقاقير والأدوية والمستشفيات الميدانية؛ بعد أن تعرضت عدة مستشفيات لأضرار بليغة ولم تتمكن من تأمين العلاج اللازم لإسعاف آلاف المصابين الذين نقلهم الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيات خارج العاصمة، أو تقديم المساعدات الإيوائية لأكثر من 300 ألف شخص ينامون في الشوارع، في بلاد تواجه صعوبة في إيواء وإطعام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارّين من الصراع في سوريا.

وأكد "التويجري" أن تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اللبناني نتيجة لتفجير مرفأ بيروت؛ تُحَتّم مضاعفة جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر العربية والمانحين وشركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للاستمرار في هذا الحراك الإنساني النبيل؛ ليس فقط لتقديم المساعدات الطبية والإيوائية للمتضررين من الانفجار؛ بل يتخطى ذلك لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات لتأمينها، ووضع خطة لإعادة إعمار ما دمّره الانفجار من مبان؛ وحشد الدعم وتبادل خبرات الهيئات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لإطلاق مشاريع إدارة عمليات التعافي في لبنان.

وأثنى على جهود فِرَق الصليب الأحمر اللبناني واستجابتها السريعة لانتشال الضحايا من الأنقاض ونقل الجرحى إلى مستشفيات بيروت وبقية المستشفيات اللبنانية؛ مؤكدًا أن هذه الفِرَق تظل دائمًا في موقع الحدث لتقديم ما يمكن تقديمه من استجابة عاجلة لإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين.الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا

"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا

مجمع إرادة بالرياض: عبدالكريم المطيري من المشهود لهم بالمهنية والتعامل الإنساني مع المرضى ومحبوب من الجميع

مجمع إرادة بالرياض: عبدالكريم المطيري من المشهود لهم بالمهنية والتعامل الإنساني مع المرضى ومحبوب من الجميع

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني عسير" يدعو للتقيد بالتعليمات

عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني عسير" يدعو للتقيد بالتعليمات

شبكة عيون الإخبارية