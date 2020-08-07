أخبار عاجلة

الجزائر ترسل مساعدات إلى لبنان -
تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار غزيرة في حالة تتواصل لـ8 مساء -
تقرير صادم يحذّر شركات السياحة إما "الإفلاس أو التحول" وموعدكم "أكتوبر الأسود" -
"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
إجلاء جماعي تحسبا لانهيار جليدي في جبال الألب -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

Print
جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
الدفاع المدني يحذّر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع الإرشادات

جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍ في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكّد العقيد الغامدي؛ أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار غزيرة في حالة تتواصل لـ8 مساء

تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار غزيرة في حالة تتواصل لـ8 مساء

تقرير صادم يحذّر شركات السياحة إما "الإفلاس أو التحول" وموعدكم "أكتوبر الأسود"

تقرير صادم يحذّر شركات السياحة إما "الإفلاس أو التحول" وموعدكم "أكتوبر الأسود"

"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير

"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

شبكة عيون الإخبارية