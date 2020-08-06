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عدا القادمين لـ3 محافظات.. حظر دخول الأجانب لمصر بدون تحليل كورونا- مستند

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مصراوي Masrawy

10:36 م الخميس 06 أغسطس 2020

مصراوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية العربية سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR للكشف عن المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في مادته الثانية على أنه يُستثنى من ذلك السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء و البحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات جمهورية مصر العربية دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل

ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء على أن يُوقع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعنية في هذا الشأن على أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار إليها وكذلك الضوابط التي أشارت إليها وزارة السياحة والآثار والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ، ووزارة الصحة والسكان ، والاتحاد المصري للغرف السياحية ، وأقرها مجلس الوزراء

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