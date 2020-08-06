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"طبيب الغلابة" تزين محطة قطار أبو زعبل في القليوبية

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"طبيب الغلابة" تزين محطة قطار أبو زعبل في القليوبية "طبيب الغلابة" تزين محطة قطار أبو زعبل في القليوبية

مصراوي Masrawy

05:26 م الخميس 06 أغسطس 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محطة قطار أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، تزيينها من قبل شابين بصورة الطبيب الراحل محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، وبجوارها عبارة "يصبح الإنسان عظيمًا بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان".

وأوضح أحمد حجاب أنه وصديقه محمد السيد والذي يعمل رسامًا سمعا كثيرًا عن الدكتور محمد مشالي، وتأثرا بمواقفه الإنسانية من خلال مشاهدة مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتكريم الراحل طبيب الغلابة من قبل بعض المؤسسات العربية، ففكرا أن يكون هناك تخليدًا لهذا النموذج المشرف، وذكرى له داخل محافظة القليوبية، عبر رسمه على أحد الأماكن العامة ليراه الناس.

وأشار إلى أنه فوجئ وصديقه بالاهتمام البالغ بتلك الرسمة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ظاهرة جيدة، لاسيما أنها تشبه الراحل كثيرًا.

وأكمل أنه بدأ العمل بالرسم أمس على سور محطة أبو زعبل، واستغرق العمل 6 ساعات، مؤكدًا أهمية توضيح النماذج المشرفة وجعلها ظاهرة عامة بعمل فني يخلد ذكراها لتبقي شاهدًا علي إنسانية هؤلاء، وتعطي مثالًا للتضحية والفداء، وتكون قدوة للأجيال القادمة.

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